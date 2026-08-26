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Київ продовжує переговори з Маском: що кажуть джерела РБК-Україна

12:41 26.08.2026 Ср
2 хв
Стали відомі подробиці про перемовини з мільярдером
aimg Мілан Лєліч aimg Анастасія Никончук
Фото: Ілон Маск (GettyImages)

Українська влада зараз продовжує комунікацію з Ілоном Маском щодо надання ним допомоги Україні.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

Ще с початку війни Росії проти України Ілон Маск виступив на боці правди. У лютому 2022 року американський підприємець Ілон Маск у Twitter побажав Україні залишатися сильною на тлі російського вторгнення. "Тримайся сильною, Україно", - написав Маск, також висловивши співчуття "великим російським людям", які не хочуть війни.

І по цей час Маск підримує українців, хоча інколи і виникають суперечності. У 2022 році його компанія надала Україні доступ до супутникової системи Starlink, що допомогло підтримувати зв'язок у регіонах із перебоями в роботі звичайних мереж та забезпечило ЗСУ додаткові можливості для координації на полі бою.

Згодом стало відомо, що Маск обмежив використання Starlink Україною в районі Криму під час підготовки Сил оборони до атак на російський флот у Севастополі, що викликало хвилю критики на його адресу.

Паралельно з цим, Ілон Маск виступає проти використання Україною супутникової системи Starlink для завдання ударів по території Росії, наголошуючи, що зараз необхідно зосередитися на досягненні миру.

Нагадаємо, що американського підприємця Ілона Маска нагородили орденом Свободи. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський, відзначивши його "за визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки".

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