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"Держись сильной": Илон Маск поддержал Украину

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 05 марта 2022 04:07
"Держись сильной": Илон Маск поддержал Украину Фото: Илон Маск, основатель компаний SpaceX (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Американский предприниматель Илон Маск пожелал Украине держаться сильной в противостоянии с Россией. Бизнесмен выразил соболезнования "большим российским людям", которые этого не хотят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Илона Маска в Twitter.

"Держись сильной, Украина", - написал Илон Маск.

Предприниматель также выразил соболезнования "большим людям" России, которые этого не хотят.

Напомним, ранее Илон Маск ответил на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова о доступе к спутниковому интернету в Украине.

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