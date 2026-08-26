Еще с начала войны России против Украины Илон Маск выступил на стороне правды. В феврале 2022 года американский предприниматель Илон Маск в Twitter пожелал Украине оставаться сильным на фоне российского вторжения. "Держись сильной, Украина", - написал Маск, также выразив соболезнования "великим русским людям", которые не хотят войны.

И по настоящее время Маск поддерживает украинцев, хотя иногда и возникают противоречия. В 2022 году компания предоставила Украине доступ к спутниковой системе Starlink, что помогло поддерживать связь в регионах с перебоями в работе обычных сетей и обеспечило ВСУ дополнительные возможности для координации на поле боя.

Впоследствии стало известно, что Маск ограничил использование Starlink Украиной в районе Крыма во время подготовки сил обороны к атакам на российский флот в Севастополе, что вызвало волну критики в его адрес.

Параллельно с этим Илон Маск выступает против использования Украиной спутниковой системы Starlink для нанесения ударов по территории России, отмечая, что сейчас необходимо сосредоточиться на достижении мира.