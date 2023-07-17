В Київ прибула адміністраторка USAID

Фото: Саманта Пауер разом з послом США в Україні Бріджит Брінк у Києві 17 липня (twitter.com/USAmbKyiv)

Адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер прибула з візитом до Києва у понеділок, 17 липня. Це вже другий її візит в Україну вдруге від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла США в Україні Бріджіт Брінк.

"Ласкаво просимо знову до Києва, пані адміністраторко USAID", - написала вона. Додамо, що адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер відвідувала Київ у жовтні минулого року.