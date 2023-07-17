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В Киев прибыла администратор USAID

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Украина, Понедельник 17 июля 2023 13:39
В Киев прибыла администратор USAID Фото: Саманта Пауэр вместе с послом США в Украине Бриджит Бринк в Киеве 17 июля (twitter.com/USAmbKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

Администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр прибыла с визитом в Киев в понедельник, 17 июля. Это уже второй ее визит в Украину во второй раз с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла США в Украине Бриджит Бринк.

"Добро пожаловать снова в Киев, госпожа администратор USAID", - написала она.

Добавим, что администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр посещала Киев в октябре прошлого года.

Зерновое соглашение

Украина, Россия, Турция и ООН 22 июля прошлого года подписали в Стамбуле соглашение о вывозе украинского зерна. Однако на следующий день, 23 июля, Россия ударила ракетами по порту в Одессе, где находится зерно, подготовленное для экспорта. Кроме того, буквально в ночь на 11 июля российские оккупанты во время массированной атаки пытались атаковать зерновой терминал в одном из портов Одесской области.

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