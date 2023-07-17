В Киев прибыла администратор USAID
Администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр прибыла с визитом в Киев в понедельник, 17 июля. Это уже второй ее визит в Украину во второй раз с начала полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла США в Украине Бриджит Бринк.
"Добро пожаловать снова в Киев, госпожа администратор USAID", - написала она.
Добавим, что администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр посещала Киев в октябре прошлого года.
Зерновое соглашение
Украина, Россия, Турция и ООН 22 июля прошлого года подписали в Стамбуле соглашение о вывозе украинского зерна. Однако на следующий день, 23 июля, Россия ударила ракетами по порту в Одессе, где находится зерно, подготовленное для экспорта. Кроме того, буквально в ночь на 11 июля российские оккупанты во время массированной атаки пытались атаковать зерновой терминал в одном из портов Одесской области.
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