Київ повертається до тимчасових графіків: як дізнатися, коли вимкнуть світло

Що відбувається в Києві

Нагадаємо, що в січні 2026 року росіяни кілька разів завдали комбінованих ударів по Києву, метою яких стала енергетика. В результаті цього столиця зіткнулася з блекаутами, відсутністю води і тепла.

У четвер президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з главою Кремля Володимиром Путіним про тижневе енергетичне перемир'я.

Обстріли енергетики в якійсь мірі припинилися, проте 31 січня Україна зіткнулася з іншою проблемою - на високовольтних лініях з хвилинним інтервалом сталися дві аварії, в результаті чого Київ, частина України і навіть Молдова - занурилися в блекаут.

Після цього в Україні ввели аварійні відключення світла, а в Києві та Харкові було зупинено метро. Більш того, без опалення залишилися понад 3400 будинків.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на відновлення опалення в столиці, зазначивши, що це не є нормальним, що в Києві немає тепла навіть за відсутності обстрілів. За останніми даними, до вечора 1 лютого без тепла залишаються 244 будинки.