Київ повернувся до графіків відключення світла

Нагадаємо, що сьогодні в Україні планувалось застосовувати графіки відключення світла, однак через нестачу електроенергії та підвищений попит вдень в 6 областях України та в Києві було введено аварійні відключення світла.

Зауважимо, що вчора киян попереджали, що сьогодні дефіцит буде більшим, а отже відключення можуть бути триваліші.

Детальніше по те, як дізнатися графіки відключення світла по кожній області, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.