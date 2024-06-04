UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Київ повернувся до графіків відключення світла

Фото: в Києві застосовано графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Споживання електроенергії в Києві повернулось до норми й столиця повернулась до запланованих графіків відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку директора компанії YASNO Сергія Коваленка.

Коваленко зазначив, що Київ вже повинен повернутись до графіків відключення світла.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні планувалось застосовувати графіки відключення світла, однак через нестачу електроенергії та підвищений попит вдень в 6 областях України та в Києві було введено аварійні відключення світла.

Зауважимо, що вчора киян попереджали, що сьогодні дефіцит буде більшим, а отже відключення можуть бути триваліші.

Детальніше по те, як дізнатися графіки відключення світла по кожній області, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївсветофорВійна Росії проти УкраїниВідключеня світла