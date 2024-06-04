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Киев вернулся к графикам отключения света

Фото: в Киеве применены графики отключения света (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Потребление электроэнергии в Киеве вернулось в норму и столица вернулась к запланированным графикам отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу директора компании YASNO Сергея Коваленко.

Коваленко отметил, что Киев уже должен вернуться к графику отключения света.

Напомним, что сегодня в Украине планировалось применять графики отключения света, однако из-за нехватки электроэнергии и повышенного спроса днем в 6 областях Украины и в Киеве были введены аварийные отключения света.

Заметим, что вчера киевлян предупреждали, что сегодня дефицит будет больше, а значит, отключения могут быть более длительными.

Подробнее о том, как узнать графики отключения света по каждой области, можно узнать в материале РБК-Украина.

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