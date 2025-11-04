UA

Київ посилює допомогу для підрозділів ППО, які збивають шахеди та ракети над столицею, - Кличко

Фото: Віталій Кличко розповів про виділення 1 млрд грн підрозділам ППО (kyivcity.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

На наступній сесії Київрада проголосує збільшення підтримки Сил оборони та безпеки ще на 1 мільярд гривень, кошти спрямують підрозділам ППО, які захищають столицю від "шахедів" та ракет.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка у Telegram.

"На наступну сесію Київради підготували до розгляду проект змін до міської цільової програми "Захисник Києва". Де передбачили збільшення підтримки Сил оборони та безпеки ще на 1 мільярд гривень", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що ці кошти підуть на підтримку військових підрозділів та цивільних з ДФТГ, які забезпечують протиповітряну оборону Києва.

"Із цих коштів, зокрема, 900 мільйонів гривень підуть на підтримку військових підрозділів. У тому числі військовим частинам, які здійснюють протиповітряну оборону міста Києва. А 100 мільйонів передбачені для добровольчих формувань територіальної громади міста (ДФТГ), які теж беруть активну участь у протиповітряній обороні столиці", - зазначив Віталій Кличко.

Він закликав депутатів Київради зібратися на заплановану 6 листопада сесію та ухвалити рішення про допомогу військовим.

"Сподіваюся, депутати Київради і зберуться на заплановану на 6 листопада сесію, і підтримають ухвалення такої необхідної для наших захисників допомоги!", - зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, цього року з бюджету столиці на підтримку військових, ветеранів та їх родин громада Києва вже спрямувала 11 мільярдів гривень.

Як повідомлялося раніше, у жовтні 2025 року Київ виділив 4 млрд військовим підрозділам та понад 200 млн - ветеранам.

