RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Киев усиливает помощь для подразделений ПВО, сбивающих шахеды и ракеты над столицей, - Кличко

Фото: Виталий Кличко рассказал о выделении 1 млрд грн подразделениям ППО (kyivcity.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

На следующей сессии Киевсовет проголосует увеличение поддержки Сил обороны и безопасности еще на 1 миллиард гривен, средства будут направлены подразделениям ПВО, защищающим столицу от "шахедов" и ракет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличко в Telegram.

"На следующую сессию Киевсовета подготовили к рассмотрению проект изменений к городской целевой программе "Защитник Киева". Где предусмотрели увеличение поддержки сил обороны и безопасности еще на 1 миллиард гривен", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что эти средства пойдут в поддержку военных и гражданских подразделений из ДФТГ, которые обеспечивают противовоздушную оборону Киева.

"Из этих средств, в частности, 900 миллионов гривен пойдут на поддержку военных подразделений. В том числе воинским частям, которые осуществляют противовоздушную оборону города Киева. А 100 миллионов предусмотрены для добровольческих формирований территориальной громады города (ДФТГ), которые тоже активно участвуют в противовоздушной обороне столицы", - отметил Виталий Кличко.

Он призвал депутатов Киевсовета собраться на запланированную 6 ноября сессию и принять решение о помощи военным.

"Надеюсь, депутаты Киевсовета и соберутся на запланированную на 6 ноября сессию, и поддержат принятие столь необходимой для наших защитников помощи!", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, в этом году из бюджета столицы в поддержку военных, ветеранов и их семей община Киева уже направила 11 миллиардов гривен.

Как сообщалось ранее, в октябре 2025 Киев выделил 4 млрд военным подразделениям и более 200 млн - ветеранам.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПВОВиталий Кличко