Киев усиливает помощь для подразделений ПВО, сбивающих шахеды и ракеты над столицей, - Кличко

"На следующую сессию Киевсовета подготовили к рассмотрению проект изменений к городской целевой программе "Защитник Киева". Где предусмотрели увеличение поддержки сил обороны и безопасности еще на 1 миллиард гривен", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что эти средства пойдут в поддержку военных и гражданских подразделений из ДФТГ, которые обеспечивают противовоздушную оборону Киева.

"Из этих средств, в частности, 900 миллионов гривен пойдут на поддержку военных подразделений. В том числе воинским частям, которые осуществляют противовоздушную оборону города Киева. А 100 миллионов предусмотрены для добровольческих формирований территориальной громады города (ДФТГ), которые тоже активно участвуют в противовоздушной обороне столицы", - отметил Виталий Кличко.

Он призвал депутатов Киевсовета собраться на запланированную 6 ноября сессию и принять решение о помощи военным.

"Надеюсь, депутаты Киевсовета и соберутся на запланированную на 6 ноября сессию, и поддержат принятие столь необходимой для наших защитников помощи!", - отметил Виталий Кличко.