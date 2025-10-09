ua en ru
Чт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Київ додатково виділяє 4 млрд військовим підрозділам та понад 200 млн - ветеранам, - Кличко

Київ, Четвер 09 жовтня 2025 14:19
UA EN RU
Київ додатково виділяє 4 млрд військовим підрозділам та понад 200 млн - ветеранам, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Київрада виділяє додаткові 4 млрд грн на потреби військових підрозділів, а також збільшує допомогу ветеранам та сім’ям захисників.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, сьогодні Київрада має збільшити допомогу військовим, зокрема, виділити й розподілити кошти (майже 4 млрд грн), які депутати передбачили на програму "Захисник Києва" на минулій сесії.

"Також плануємо внести зміни в програму "Підтримка киян-Захисників та Захисниць" - збільшити видатки на виплати родинам загиблих захисників, зниклих безвісті, а також сім’ям тих, хто перебуває в полоні", - повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що допомога ветеранам та родинам військових збільшується на 210 млн грн.

"У цій сумі також передбачені кошти на компенсацію придбання автомобіля учасникам бойових дій. На переоблаштування житла для наших ветеранів, які отримали поранення і пересуваються на кріслі колісному. А також - на компенсацію за протезування ока та слухопротезування", - розповів мер.

Кличко наголосив, що ці пропозиції були узгоджені з ветеранською спільнотою. І рішення враховують запити ветеранів та їх потреби.

Як повідомлялося, загалом з початку року Київ виділив на потреби захисників майже 11 млрд грн.

Нагадаємо, в лавах Збройних Сил України на сьогодні воює понад 150 тисяч киян, щоб підтримати їх, київська мерія запровадила спеціальні програми для військових, ветеранів та членів їхніх родин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Віталий Кличко Ветерани
Новини
Рада дозволила бронювання чоловіків у розшуку та без військового квитка: які умови
Рада дозволила бронювання чоловіків у розшуку та без військового квитка: які умови
Аналітика
Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни