Київ - не Покровськ. Експерт пояснив, чому поліцейські бояться використовувати зброю

Українським поліцейським у критичних ситуаціях простіше "не діставати зброю", оскільки регламент щодо її використання є доволі жорстким.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Він зазначив, що над поліцейськими - величезна кількість різних посадових інструкцій, міжвідомчих інструкцій і законодавство України, яке регламентує використання вогнепальної зброї.

За словами Ступака, такі правила не діють тільки тоді, коли співробітник поліції перебуває в Покровську, Мирнограді або інших прифронтових населених пунктах.

"Щойно поліцейський дістає з кобури посеред міста табельну вогнепальну зброю, то одразу десь у районній прокуратурі починає ворушитися прокурор... А якщо він ще й у повітря вистрілить, усе. Його щонайменше пару місяців будуть тягати на допити, на пояснення, навіщо ти це зробив, з якою метою", - звернув увагу експерт.

У такому разі правоохоронцю легше не діставати зброю, щоб потім не було "великої кількості проблем".

Скандал із поліцейськими в Києві

Нагадаємо, 18 квітня в Києві озброєний чоловік вийшов на вулицю і почав стріляти по перехожих. Пізніше він увірвався в супермаркет і взяв людей у заручники.

Унаслідок такого теракту було семеро загиблих. Ще семеро людей перебувають у лікарнях.