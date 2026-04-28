ua en ru
Вт, 28 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Київ - не Покровськ. Експерт пояснив, чому поліцейські бояться використовувати зброю

19:15 28.04.2026 Вт
2 хв
Яку ціну може заплатити правоохоронець за використання зброї?
Іван Носальський
Ілюстративне фото: поліцейські обмежені у використанні зброї (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Українським поліцейським у критичних ситуаціях простіше "не діставати зброю", оскільки регламент щодо її використання є доволі жорстким.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Читайте також: Клименко розповів, коли почнуть обговорювати закон про цивільну зброю

Він зазначив, що над поліцейськими - величезна кількість різних посадових інструкцій, міжвідомчих інструкцій і законодавство України, яке регламентує використання вогнепальної зброї.

За словами Ступака, такі правила не діють тільки тоді, коли співробітник поліції перебуває в Покровську, Мирнограді або інших прифронтових населених пунктах.

"Щойно поліцейський дістає з кобури посеред міста табельну вогнепальну зброю, то одразу десь у районній прокуратурі починає ворушитися прокурор... А якщо він ще й у повітря вистрілить, усе. Його щонайменше пару місяців будуть тягати на допити, на пояснення, навіщо ти це зробив, з якою метою", - звернув увагу експерт.

У такому разі правоохоронцю легше не діставати зброю, щоб потім не було "великої кількості проблем".

Скандал із поліцейськими в Києві

Нагадаємо, 18 квітня в Києві озброєний чоловік вийшов на вулицю і почав стріляти по перехожих. Пізніше він увірвався в супермаркет і взяв людей у заручники.

Унаслідок такого теракту було семеро загиблих. Ще семеро людей перебувають у лікарнях.

Суспільний резонанс викликали дії поліцейських, які прибули за викликом на місце, де лежали поранені, зокрема дитина.

Почувши постріли, вони навіть не спробували чинити опір стрілку, а просто втекли. Суд обрав правоохоронцям запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

22 квітня стало відомо, що за підозрюваних патрульних внесли заставу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національна поліція Поліцейські
Новини
РФ планує розширення мобілізації та нові наступи, - Зеленський
Аналітика
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО