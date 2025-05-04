Київ після удару дронів: кількість постраждалих зросла, у ДСНС показали наслідки

Надзвичайники розповіли, що пожежі та руйнування були в Оболонському, Святошинському та Шевченківському районах столиці. Пожежі, які спалахнули внаслідок чергової ворожої повітряної атаки на столицю, вже загасили.

"Загалом внаслідок атаки безпілотниками постраждало 7 осіб, з яких 2 дітей. Інформація щодо потерпілих уточнюється, - розповіли у Службі.

У ДСНС розкрили наявну інформацію щодо наслідків дронового удару на Києв вночі 4 травня, та показали кадри.

Оболонський район

Тут виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полум'я "розповсюдилося на покрівлю". Також було частково зруйноване перекриття покрівлі.

"За іншою адресою загорілося 7 автомобілів біля житлового будинку", - додали надзвичайники.

Святошинський район

У Святошинському районі виникла пожежа у трьох одноповерхових приватних житлових будинках.

Шевченківський район

Як розповіли у ДСНС, у Шевченківському районі загорілося дерево, а також було "пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом".

"На місцях працювали 76 вогнеборців та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки", - додали в ДСНС.

Нічний удар дронів по Києву

Нагадаємо, ввечері напередодні на тлі загрози дронових ударів у низці областей України оголосили повітряну тривогу.

Вночі у Києві було чути вибухи, російські загарбники атакували столицю БПЛА. Також повідомлялося про роботу ППО у Києві.

Пізніше представники місцевої влади розповіли, що у Києві сталися пожежі у різних районах міста через падіння уламків збитих БПЛ. Крім того, фіксувалися пожежі у будинках.

Також стало відомо, що серед постраждалих у Києві є діти. За словами мера столиці Віталія Кличка, у столиці до медиків звернулися четверо мешканців: троє - у Святошинському районі, й одна людина - в Оболонському районі.