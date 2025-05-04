Киев после удара дронов: количество пострадавших возросло, в ГСЧС показали последствия

Чрезвычайники рассказали, что пожары и разрушения были в Оболонском, Святошинском и Шевченковском районах столицы. Пожары, которые вспыхнули в результате очередной вражеской воздушной атаки на столицу, уже потушили.

"Всего в результате атаки беспилотниками пострадали 7 человек, из которых 2 детей. Информация о пострадавших уточняется, - рассказали в Службе.

В ГСЧС раскрыли имеющуюся информацию о последствиях дронового удара на Киев ночью 4 мая, и показали кадры.

Оболонский район

Тут возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя "распространилось на кровлю". Также было частично разрушено перекрытие кровли.

"По другому адресу загорелось 7 автомобилей возле жилого дома", - добавили чрезвычайники.

Святошинский район

В Святошинском районе возник пожар в трех одноэтажных частных жилых домах.

Шевченковский район

Как рассказали в ГСЧС, в Шевченковском районе загорелось дерево, а также была "повреждена электроопора и дорожное полотно под железнодорожным мостом".

"На местах работали 76 пожарных и 14 единиц пожарно-спасательной техники", - добавили в ГСЧС.

Ночной удар дронов по Киеву

Напомним, вечером накануне на фоне угрозы дроновых ударов в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

Ночью в Киеве были слышны взрывы, российские захватчики атаковали столицу БПЛА. Также сообщалось о работе ПВО в Киеве.

Позже представители местной власти рассказали, что в Киеве произошли пожары в разных районах города из-за падения обломков сбитых БПЛА. Кроме того, фиксировались пожары в домах.

Также стало известно, что среди пострадавших в Киеве есть дети. По словам мэра столицы Виталия Кличко, в столице к медикам обратились четверо жителей: трое - в Святошинском районе, и один человек - в Оболонском районе.