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Київ після ракетної атаки не може повернутися до світла за графіками: названо причину

Фото: Київ після ракетної атаки не може повернутися до світла за графіками (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Київ після ракетної атаки у четвер, 26 січня, не може повернутися до світла за графіками, наразі в столиці діють екстрені відключення світла. Це пов'язано з ударами РФ по енергооб'єктах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Росія завдала ударів по об’єктах критичної інфраструктури України. Оскільки Київ входить до великої енергетичної системи країни, столиця не може повернутися до стабілізаційних відключень", - йдеться в повідомленні.

Наразі енергетики працюють над відновленням системи.

Атака на енергооб'єкти України 26 січня

26 січня Росія завдала масованого удару ракетами по Україні. На всій території було оголошено повітряну тривогу. 47 ракет із 55 запущених окупантами вдалося збити силами української ППО. Під ударом знову опинилися об'єкти енергетики.

Зокрема, в Одеській області пошкоджень зазнали два об’єкти, в Київській області також ракета потрапила по енергетичному об'єкту. Після двох атак України - дронами вночі та ракетами - вранці, енергетики поступово повертають планові графіки обмежень.

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Київвідключеня світла