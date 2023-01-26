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Киев после ракетной атаки не может вернуться к свету по графикам: названа причина

Фото: Киев после ракетной атаки не может вернуться к свету по графикам (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Киев после ракетной атаки в четверг, 26 января, не может вернуться к свету по графику, сейчас в столице действуют экстренные отключения света. Это связано с ударами РФ по энергообъектам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

"Россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Поскольку Киев входит в большую энергетическую систему страны, столица не может вернуться к стабилизационным отключениям", - говорится в сообщении.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением системы.

Атака на энергообъекты Украины 26 января

26 января Россия нанесла массированный удар ракетами по Украине. На всей территории была объявлена воздушная тревога. 47 ракет из 55 запущенных оккупантами удалось сбить силами украинской ПВО. Под ударом снова оказались объекты энергетики.

В частности, в Одесской области повреждения получили два объекта, в Киевской области также ракета попала по энергетическому объекту. После двух атак Украины - дронами ночью и ракетами - утром, энергетики постепенно возвращают плановые графики ограничений.

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Киеввідключеня світла