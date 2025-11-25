На складі досі 5 тисяч бронежилетів: у "Мілікон ЮА" назвали причини зриву постачання ЗСУ

В Україні близько п'яти тисяч бронежилетів ізраїльського виробника Masada Armour досі не прийняті на баланс і залишаються на складі через суперечності сертифікації та бюрократичні вимоги.

Як пише РБК-Україна , про це в інтерв'ю "Українські новини" розповів операційний директор "Мілікон ЮА" Дмитро Стеценко.

Попри виграний тендер, виготовлення й доставку першої партії бронежилетів ізраїльського виробника Masada Armour (дистриб'ютором яких є українська компанія "Мілікон ЮА") Державний оператор тилу не прийняв ці бронежилети, і нині вони продовжують зберігатися на складі.

Операційний директор "Мілікон ЮА" Дмитро Стеценко пояснює, що компанія допомагала Masada Armour адаптувати продукцію під українські технічні вимоги. За його словами, для виходу на українські закупівлі виробник повністю переробив бронежилет, пройшовши балістичні та небалістичні випробування, а також усі необхідні процедури.

За результатами сертифікації продукція отримала акт відповідності у листопаді 2024 року, після чого компанія подала пропозицію на тендер і виграла його, запропонувавши найнижчу ціну - 21 752 грн за одиницю. Загалом до України було завезено близько п'яти тисяч бронежилетів.

Попри це, Державний оператор тилу не прийняв продукцію. За словами Стеценка, спочатку були зауваження до дрібних елементів швейної роботи, які не впливали на захисні характеристики.

"Наприклад, "строчка не там прошита". Ми питали: "Це впливає на балістичний захист?" Нам відповідали: "Ні, але за нормами має бути саме так", - каже він. Частину таких недоліків українська сторона усунула, залучивши місцеву фабрику.

Пізніше з'явилися вимоги змінити конструктив плити, що, як пояснює Стеценко, є технологічно неможливим в Україні.

"У нас немає ліцензії на виробництво. Masada - в Ізраїлі. А експорт товарів військового призначення у воєнний час заборонений законом", - говорить він, підкреслюючи, що відправити бронежилети назад виробнику неможливо.

Після відмови Masada Armour здійснювати переробку конструктиву Державний оператор тилу розірвав договір.

"Після цього Державний оператор тилу розірвав із нами договір, аргументуючи це тим, що бронежилети не були поставлені та здані відповідно до умов договору", - розповідає Стеценко.

За його словами, нині вся партія фактично заблокована: вона не прийнята державою, не може бути повернута виробнику та не підлягає продажу.

"Це найболючіше. Я не кажу, що вони ідеальні - є нюанси. Але за великим рахунком вони зроблені якісно… І так, вони могли б бути на фронті, але сьогодні просто лежать на складі", - зазначив він.

Реалізація бронежилетів у інший спосіб також неможлива, адже кожна одиниця маркована як власність ЗСУ, а будь-який продаж є кримінальним правопорушенням. "Ні ми, ні виробник не отримали прибутку. Усі сторони в збитку", - наголошує Стеценко.

У інтерв'ю Стеценко також відкидає будь-які припущення про зв'язки з Тімуром Міндічем, фігурантом гучного антикорупційного провадження.

"Я взагалі не знайомий із Міндічем. У медіа писали, що він нібито "вклав у бронежилети 300 мільйонів". Але вартість всього контракту - 217 мільйонів. Навіщо вкладати 300, щоб отримати 217?", - каже він, називаючи такі твердження необґрунтованими.

Причинами затримки та зриву поставок директор "Мілікон ЮА" називає бюрократію, жорсткі технічні норми та ймовірне небажання допустити іноземного виробника до ринку.

"Це бюрократичне пекло. І я не виключаю, що хтось просто не хотів, щоб на ринок зайшов іноземний виробник із нижчою ціною", - зазначає Дмитро Стеценко.