Київ під ударом. Що відомо про нічну атаку на столицю

Війська РФ атакують Київ

Російські війська регулярно атакують столицю ударними безпілотниками та ракетами різних типів. Серед ключових цілей – об'єкти інфраструктури та енергетики.

Так, в ніч та зранку у вівторок, 23 грудня, РФ здійснила чергову комбіновану атаку по Україні із застосуванням дронів-камікадзе та ракет. Загалом ворог застосував понад 600 дронів та десятки ракет.

У Києві уламки безпілотника впали у Святошинському районі. Внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей, серед них дитина.

Згодом повідомлялось, що у лікарні Києва померла 48-річна жінка, яка отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу столиці 23 грудня. Вона отримала осколкові поранення голови у Святошинському районі та в тяжкому стані була доставлена до лікарні.