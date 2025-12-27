UA

Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Київ під ударом. Що відомо про нічну атаку на столицю

Фото: війська РФ атакували Київ дронами та ракетами (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Російські війська в ніч на 27 грудня атакували Київ ракетами різних типів, а також ударними безпілотниками, у місті лунали гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та повідомлення мера столиці Віталія Кличка.

Головне:

  • У Києві пролунала серія вибухів;
  • На столицю летіли "Кинджали" та "Калібри";
  • У мережі повідомляють про перепади світла.

"Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - зазначив Кличко.

Також у Повітряних силах повідомляли про зліт носія аеробалістичних ракет "Кинджал" – літака МіГ-31К та кілька швидкісних цілей у напрямку столиці.

Моніторингові пабліки повідомляли, що окрім "Кинджалів", столиця могла перебувати під атакою ракет типу "Іскандер-К".

За даними журналістів РБК-Україна, у окремих районах столиці спостерігались перебої з електропостачанням.

Війська РФ атакують Київ

Російські війська регулярно атакують столицю ударними безпілотниками та ракетами різних типів. Серед ключових цілей – об'єкти інфраструктури та енергетики.

Так, в ніч та зранку у вівторок, 23 грудня, РФ здійснила чергову комбіновану атаку по Україні із застосуванням дронів-камікадзе та ракет. Загалом ворог застосував понад 600 дронів та десятки ракет.

У Києві уламки безпілотника впали у Святошинському районі. Внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей, серед них дитина.

Згодом повідомлялось, що у лікарні Києва померла 48-річна жінка, яка отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу столиці 23 грудня. Вона отримала осколкові поранення голови у Святошинському районі та в тяжкому стані була доставлена до лікарні.

