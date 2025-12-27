RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Киев под ударом. Что известно о ночной атаке на столицу

Фото: войска РФ атаковали Киев дронами и ракетами (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Российские войска в ночь на 27 декабря атаковали Киев ракетами разных типов, а также ударными беспилотниками, в городе раздавались громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и сообщение мэра столицы Виталия Кличко.

Главное:

  • В Киеве прогремела серия взрывов;
  • На столицу летели "Кинжалы" и "Калибры";
  • В сети сообщают о перепадах света.

"Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - отметил Кличко.

Также в Воздушных силах сообщали о взлете носителя аэробаллистических ракет "Кинжал" - самолета МиГ-31К и несколько скоростных целей в направлении столицы.

Мониторинговые паблики сообщали, что кроме "Кинжалов", столица могла находиться под атакой ракет типа "Искандер-К".

По данным журналистов РБК-Украина, в отдельных районах столицы наблюдались перебои с электроснабжением.

 

Войска РФ атакуют Киев

Российские войска регулярно атакуют столицу ударными беспилотниками и ракетами различных типов. Среди ключевых целей - объекты инфраструктуры и энергетики.

Так, в ночь и утром во вторник, 23 декабря, РФ осуществила очередную комбинированную атаку по Украине с применением дронов-камикадзе и ракет. В целом враг применил более 600 дронов и десятки ракет.

В Киеве обломки беспилотника упали в Святошинском районе. В результате обстрела пострадали пять человек, среди них ребенок.

Впоследствии сообщалось, что в больнице Киева умерла 48-летняя женщина, которая получила ранения в результате вражеского обстрела столицы 23 декабря. Она получила осколочные ранения головы в Святошинском районе и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевОбстрел КиеваВторжение России в УкраинуРакетный ударДрони