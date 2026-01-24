Київ під ударом дронів і балістики: чути вибухи, працює ППО

У ніч на 24 січня Росія знову обстрілює мирні українські міста. Дрони летять у різні напрямки, перші залітають у Київ. Повідомляється також про застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряних сил ЗСУ в мережі Telegram.

О 01:03 Повітряні сили ЗСУ попередили жителів столиці про підліт перших БПЛА до Києва.

Моніторингові канали повідомляють, що в бік Києва летить велика кількість ударних безпілотників. Деякі джерела повідомляють, що удар буде спрямований на енергетичну інфраструктуру.

Очевидці повідомляють про вибухи в столиці. Попередньо, працює ППО. Місцевих жителів просять не залишати укриття і довіряти офіційній інформації. Також слід дотримуватися інформаційної тиші, щоб не допомагати ворогу з коригуванням ударів.

О 01:26 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. А вже о 01:28 було оголошено загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.

О 01:31 Повітряні сили ЗСУ поінформували про проліт ракети в бік Києва. Після цього також фіксувався залп ракет у бік столиці. О 01:43 ракети продовжили летіти на Київ.