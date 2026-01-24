ua en ru
Киев под ударом дронов и баллистики: слышны взрывы, работает ПВО

Украина, Киев, Суббота 24 января 2026 01:09
Киев под ударом дронов и баллистики: слышны взрывы, работает ПВО Фото: бомбоубежище (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В ночь на 24 января Россия снова обстреливает мирные украинские города. Дроны летят в разные направления, первые залетают в Киев. Сообщается также о применении баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушных сил ВСУ в сети Telegram.

В 01:03 Воздушные силы ВСУ предупредили жителей столицы о подлете первых БПЛА к Киеву.

Мониторинговые каналы сообщают, что в сторону Киева летит большое количество ударных беспилотников. Некоторые источники уведомляют, что удар будет направлен на энергетическую инфраструктуру.

Очевидцы сообщают о взрывах в столице. Предварительно, работает ПВО. Местных жителей просят не покидать укрытия и доверять официальной информации. Также следует соблюдать информационную тишину, чтобы не помогать врагу с корректировкой ударов.

В 01:26 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе приминения баллистического вооружения с северо-восточного направления. А уже в 01:28 была объявлена угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.

В 01:31 Воздушные силы ВСУ проинформировали о пролете ракеты в сторону Киева. После этого также фиксировался залп ракет в сторону столицы. В 01:43 ракеты продолжили лететь на Киев.

Напоминаем, что во второй половине дня 23 января по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российских истребителей МиГ-31К и пусков ракет "Кинжал", при этом, по данным мониторинговых ресурсов, в воздух поднялись два самолета, а удары были направлены в сторону Киевской области.

Отметим, что Украина оформила контракт с немецкой компанией Diehl Defence на поставку 18 систем ПВО IRIS-T, при этом, как сообщил генеральный директор компании Гельмут Раух, на вооружении уже находятся девять таких комплексов, а дополнительные установки IRIS-T SLM и SLS предназначены для усиления защиты критической инфраструктуры и позиций на фронте от российских ракетных ударов и атак беспилотников, включая Shahed.

