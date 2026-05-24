UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Київ під ударом балістики, є загроза "Орєшніка": що відомо

01:06 24.05.2026 Нд
1 хв
Швидкісна ціль прилетіла майже миттєво після оголошення загрози
aimg Катерина Коваль
Фото: в столиці оголошена повітряна тривога (Getty Images)

Вночі 24 травня Повітряні сили ЗСУ оголосили загрозу застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшник".

Що відомо

О 0:51 Повітряні сили попередили про загрозу застосування "Орєшника" - гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності.

За три хвилини надійшло повідомлення про безпілотники над Києвом.

О 0:59 Повітряні сили оголосили про швидкісну ціль на Київ, згодом у столиці пролунали вибухи.

Оновлено о 1:05

Київ зазнав масованої атаки балістичними ракетами, повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко. Можливі нові пуски. Мешканців закликають залишатися в укриттях.

Оновлено о 1:15

Повітряні сили повідомили про запуск балістичних ракет в сторону столиці України. В Києві лунає низка вибухів, загроза ударів залишається вис

Кілька годин тому президент Зеленський попередив, що за даними розвідки Росія готується до масштабного комбінованого обстрілу України, включно з Києвом.

За інформацією американських і європейських партнерів, переданою українській розвідці, росіяни готували удар із застосуванням балістичної ракети "Орєшник" - гіперзвукової зброї середньої дальності, яку Росія вже застосовувала проти України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївПовітряні сили України