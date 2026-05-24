Київ під ударом балістики, є загроза "Орєшніка": що відомо

Кілька годин тому президент Зеленський попередив, що за даними розвідки Росія готується до масштабного комбінованого обстрілу України, включно з Києвом.

За інформацією американських і європейських партнерів, переданою українській розвідці, росіяни готували удар із застосуванням балістичної ракети "Орєшник" - гіперзвукової зброї середньої дальності, яку Росія вже застосовувала проти України.