Київ під ударом балістики, є загроза "Орєшніка": що відомо

Вночі 24 травня Повітряні сили ЗСУ оголосили загрозу застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшник".
Що відомо
О 0:51 Повітряні сили попередили про загрозу застосування "Орєшника" - гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності.
За три хвилини надійшло повідомлення про безпілотники над Києвом.
О 0:59 Повітряні сили оголосили про швидкісну ціль на Київ, згодом у столиці пролунали вибухи.
Оновлено о 1:05
Київ зазнав масованої атаки балістичними ракетами, повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко. Можливі нові пуски. Мешканців закликають залишатися в укриттях.
Оновлено о 1:15
Повітряні сили повідомили про запуск балістичних ракет в сторону столиці України. В Києві лунає низка вибухів, загроза ударів залишається вис
Кілька годин тому президент Зеленський попередив, що за даними розвідки Росія готується до масштабного комбінованого обстрілу України, включно з Києвом.
За інформацією американських і європейських партнерів, переданою українській розвідці, росіяни готували удар із застосуванням балістичної ракети "Орєшник" - гіперзвукової зброї середньої дальності, яку Росія вже застосовувала проти України.