Киев под ударом баллистики, есть угроза "Орешника": что известно

Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Ночью 24 мая Воздушные силы ВСУ объявили угрозу применения баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

Что известно В 0:51 Воздушные силы предупредили об угрозе применения "Орешника" - гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности. Через три минуты поступило сообщение о беспилотниках над Киевом. В 0:59 Воздушные силы объявили о скоростной цели на Киев, впоследствии в столице прогремели взрывы. Обновлено в 1:05 Киев подвергся массированной атаке баллистическими ракетами, сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко. Возможны новые пуски. Жителей призывают оставаться в укрытиях. Обновлено в 1:15 Воздушные силы сообщили о запуске баллистических ракет в сторону столицы Украины. В Киеве раздается ряд взрывов, угроза ударов остается высокой.