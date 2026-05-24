Главная » Новости » Война в Украине

Киев под ударом баллистики, есть угроза "Орешника": что известно

01:06 24.05.2026 Вс
Скоростная цель прилетела почти мгновенно после объявления угрозы
aimg Екатерина Коваль
Киев под ударом баллистики, есть угроза "Орешника": что известно Фото: в столице объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Ночью 24 мая Воздушные силы ВСУ объявили угрозу применения баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Посольство США в Киеве предупредило об угрозе масштабной атаки в течение 24 часов

Что известно

В 0:51 Воздушные силы предупредили об угрозе применения "Орешника" - гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности.

Через три минуты поступило сообщение о беспилотниках над Киевом.

В 0:59 Воздушные силы объявили о скоростной цели на Киев, впоследствии в столице прогремели взрывы.

Обновлено в 1:05

Киев подвергся массированной атаке баллистическими ракетами, сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко. Возможны новые пуски. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Обновлено в 1:15

Воздушные силы сообщили о запуске баллистических ракет в сторону столицы Украины. В Киеве раздается ряд взрывов, угроза ударов остается высокой.

Несколько часов назад президент Зеленский предупредил, что по данным разведки Россия готовится к масштабному комбинированному обстрелу Украины, включая Киев.

По информации американских и европейских партнеров, переданной украинской разведке, россияне готовили удар с применением баллистической ракеты "Орешник" - гиперзвукового оружия средней дальности, которое Россия уже применяла против Украины.

