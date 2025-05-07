Київ атакували російські ''Шахеди'': зафіксовано пожежі, є постраждалі

Зранку, 7 травня, Росія намагалася атакувати Київ "Шахедами". Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків, пожежі і є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника КМВА Тимура Ткаченка.
"У Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок. На місце прямують служби. Всі деталі встановлюються", - поінформував він о 04:35.
Оновлено о 04:52
Попередньо у Дніпровському районі часткове руйнування 2 верхніх поверхів житлового будинку.
Оновлено о 05:12
У Дніпровському районі внаслідок атаки РФ 5 постраждалих. За словами Ткаченка додав, деталі встановлюються.
О 04:46 стало відомо, що в Святошинському районі теж впали уламки. Причому вони впали на 10-поверховий житловий будинок. Згодом стало відомо, що у цьому районі горять квартири на 7, 8 та 9 поверхах.
Ткаченко написав, що падіння уламків зафіксовано і в Солом'янському районі Києва. Тут зафіксували пожежу на відкритій території.
Станом на 05:07 стало відомо, що пожежу зафіксовано і в Шевченківському районі Києва. Уламки впали на житловий будинок та супермаркет.
Нагадаємо, що в ніч з 6 на 7 травня в Києві вже тричі оголошували повітряну тривогу. Перші два сигнали були пов'язані із загрозою застосування балістики, останній - із загрозою дронів.
Так, кілька годин тому, після другої повітряної тривоги, у столиці прогримів щонайменше один сильний вибух. Як з'ясувалося, після падіння уламків у складських приміщеннях виникла пожежа на площі близько 300 квадратних метрів. Це сталося в Солом'янському районі столиці.
Незабаром, о 4 ранку, у Києві оголосили третю тривогу за ніч. Повітряні сили ЗСУ фіксували дрони, що летять у бік столиці, після чого в місті прогриміли вибухи. Крім того, у Київській області повідомлялося про роботу ППО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.