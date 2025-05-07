Киев атаковали российские "Шахеды": зафиксированы пожары, есть пострадавшие

Днепровский район

"В Днепровском районе зафиксировано падение обломков БпЛА на жилой дом. На место направляются службы. Все детали устанавливаются", - проинформировал он в 04:35.

Обновлено в 04:52

Предварительно в Днепровском районе частичное разрушение 2 верхних этажей жилого дома.

Обновлено в 05:12

В Днепровском районе в результате атаки РФ 5 пострадавших. По словам Ткаченко добавил, детали устанавливаются.

Святошинский район

В 04:46 стало известно, что в Святошинском районе тоже упали обломки. Причем они упали на 10-этажный жилой дом. Впоследствии стало известно, что в этом районе горят квартиры на 7, 8 и 9 этажах.

Соломенский район

Ткаченко написал, что падение обломков зафиксировано и в Соломенском районе Киева. Здесь зафиксировали пожар на открытой территории.

Шевченковский район

По состоянию на 05:07 стало известно, что пожар зафиксирован и в Шевченковском районе Киева. Обломки упали на жилой дом и супермаркет.