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Киев атаковали российские "Шахеды": зафиксированы пожары, есть пострадавшие

Фото: на место происшествия направляются службы (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 7 мая, Россия пыталась атаковать Киев "Шахедами". В результате атаки зафиксировано падение обломков, пожары и есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника КГВА Тимура Ткаченко.

Днепровский район

"В Днепровском районе зафиксировано падение обломков БпЛА на жилой дом. На место направляются службы. Все детали устанавливаются", - проинформировал он в 04:35.

Обновлено в 04:52

Предварительно в Днепровском районе частичное разрушение 2 верхних этажей жилого дома.

Обновлено в 05:12

В Днепровском районе в результате атаки РФ 5 пострадавших. По словам Ткаченко добавил, детали устанавливаются.

Святошинский район

В 04:46 стало известно, что в Святошинском районе тоже упали обломки. Причем они упали на 10-этажный жилой дом. Впоследствии стало известно, что в этом районе горят квартиры на 7, 8 и 9 этажах.

Соломенский район

Ткаченко написал, что падение обломков зафиксировано и в Соломенском районе Киева. Здесь зафиксировали пожар на открытой территории.

Шевченковский район

По состоянию на 05:07 стало известно, что пожар зафиксирован и в Шевченковском районе Киева. Обломки упали на жилой дом и супермаркет.

Атака РФ на Киев

Напомним, что в ночь с 6 на 7 мая в Киеве уже три раза объявляли воздушную тревогу. Первые два сигнала были связаны с угрозой применения баллистики, последний - с угрозой дронов.

Так, несколько часов назад, после второй воздушной тревоги, в столице прогремел минимум один сильный взрыв. Как выяснилось, после падения обломков в складских помещениях возник пожар на площади около 300 квадратных метров. Это произошло в Соломенском районе столицы.

Вскоре, в 4 утра, в Киеве объявили третью тревогу за ночь. Воздушные силы ВСУ фиксировали дроны, летящие в сторону столицы, после чего в городе прогремели взрывы. Кроме того, в Киевской области сообщалось о работе ПВО.

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