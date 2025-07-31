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Київ під масованою атакою, дрони заходять з різних напрямків: перші наслідки

Фото: РФ масовано атакує Київ дронами (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 31 липня масовано атакує Київ дронами. У місті вибухи, працює протиповітряна оборона, виникли пожежі.

Більше про наслідки нальоту безпілотників на Київ - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Пошкодження фіксують у двох районах, найбільше - у Солом'янському.
  • У Солом'янському районі пожежа у житловому будинку.
  • Вже відомо про одного постраждалого.
  • Дрони летять на Київ з різних напрямків.

Подробиці атаки

Вибухи у Києві пролунали після 23:00. Це сталося на тлі загрози дронів.

"Вибухи в столиці. Працюють  сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав в Telegram мер столиці Віталій Кличко.

За словами Кличка, ворожі БпЛА заходять на місто з різних напрямків. Цю інформацію підтверджують також Повітряні сили ЗСУ. За даними військових, ударні дрони летять на Київ з півдня, півночі та сходу.

Станом на 00:20 у Києві лунають потужні вибухи. Моніторингові групи повідомляють про кілька десятків дронів у напрямку столиці.

"На підступах до Києва та над столицею багато ворожих цілей. Сили ППО роблять все, аби їх знешкодити. Прошу всіх залишатись в безпечних місцях до відбою", - зазначив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Перші наслідки атаки

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про перші наслідки ворожої атаки у Соломʼянському районі.

Спочатку Ткаченко повідомив про дві локації, де впали уламки ворожих дронів, але пізніше заявив про п'ять таких локацій:

  • виникла пожежа в освітньому закладі,
  • палають авто,
  • зафіксоване падіння уламків на дев'ятих поверх житлового будинку.

За словами начальника КМВА, у Соломʼянському районі горить квартира на п'ятому поверсі

Оновлено о 00:30. Кличко заявив, що у Соломʼянському районі виклик медиків. За даними мера, над Києвом ще не менше восьми ворожих безпілотників.

Оновлено о 00:41. Як повідомив мер Києва, пошкодження чи загоряння внаслідок ворожої атаки зафіксовані на шести локаціях у Соломʼянському районі та на одній - у Святошинському. 

Оновлено о 00:45. Стало відомо про першого постраждалого в Києві, це чоловік. За словами мера, постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі. 

Оновлено о 1:00. Виклики медиків ще за двома адресами в Соломʼянському районі, заявив Кличко.

Як повідомляли Повітряні сили, росіяни масовано атакують Україну ударними дронами. Безпілотники були запущені з різних напрямків, зокрема з півночі, сходу та півдня.

Нагадаємо, що минулої ночі окупанти випустили по Україні 78 дронів, але серед них були реактивні. Під ударом були Харків та Покровськ.

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КиївПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів