Киев под массированной атакой, дроны заходят с разных направлений: первые подробности

Взрывы в Киеве прогремели после 23:00. Это произошло на фоне угрозы дронов.

"Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

По словам Кличко, вражеские БпЛА заходят на город с разных направлений. Эту информацию подтверждают также Воздушные силы ВСУ. По данным военных, ударные дроны летят на Киев с юга, севера и востока.

Первые последствия атаки

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о первых последствиях вражеской атаки в Соломенском районе.

Сначала Ткаченко сообщил о двух локациях, где упали обломки вражеских дронов, но позже заявил о пяти таких локациях:

возник пожар в образовательном учреждении,

горят автомобили,

зафиксировано падение обломков на девятых этаж жилого дома.

По словам начальника КГВА, в Соломенском районе горит квартира на пятом этаже

Информация о пострадавших в Киеве пока не поступала.