Росія масовано атакує Україну дронами: де їх фіксують

Ілюстративне фото: у низці областей оголосили тривогу через загрозу дронів (Getty Images)

Російські окупанти в середу, 30 липня, ввечері запустили по Україні ударні безпілотники. Їх помітили вже в низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Станом на 20:00 повітряну тривогу оголошено в: Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Миколаївській та Херсонській областях. Фото: карта повітряних тривог (скріншот) За даними Повітряних сил: група дронів у Харківській області летить курсом на південь/захід;

група дронів у Чернігівській області летить курсом на південь;

група дронів у Сумській області летить курсом на південь;

група дронів на півночі Полтавської області летить у південному напрямку;

група дронів у Херсонській області летить курсом на захід. Оновлено 20:19 Повітряні сили уточнили, що: нові групи ударних дронів у Чернігівській та Сумській областях курсом на південь;

дрони в Харківській області, летять у західному напрямку;

група дронів на заході Харківської області, курсом на Дніпропетровську область;

дрони в Миколаївській області курсом на захід;

група дронів у Херсонській області курсом на захід.