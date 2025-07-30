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Росія масовано атакує Україну дронами: де їх фіксують

Середа 30 липня 2025 20:08
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Росія масовано атакує Україну дронами: де їх фіксують Ілюстративне фото: у низці областей оголосили тривогу через загрозу дронів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти в середу, 30 липня, ввечері запустили по Україні ударні безпілотники. Їх помітили вже в низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Станом на 20:00 повітряну тривогу оголошено в: Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Росія масовано атакує Україну дронами: де їх фіксуютьФото: карта повітряних тривог (скріншот)

За даними Повітряних сил:

  • група дронів у Харківській області летить курсом на південь/захід;
  • група дронів у Чернігівській області летить курсом на південь;
  • група дронів у Сумській області летить курсом на південь;
  • група дронів на півночі Полтавської області летить у південному напрямку;
  • група дронів у Херсонській області летить курсом на захід.

Оновлено 20:19

Повітряні сили уточнили, що:

  • нові групи ударних дронів у Чернігівській та Сумській областях курсом на південь;
  • дрони в Харківській області, летять у західному напрямку;
  • група дронів на заході Харківської області, курсом на Дніпропетровську область;
  • дрони в Миколаївській області курсом на захід;
  • група дронів у Херсонській області курсом на захід.

Атака в ніч на 30 липня

Нагадаємо, в ніч на 30 липня російські окупанти атакували Україну за допомогою 78 ударних дронів.

Зокрема, окупанти застосували до восьми реактивних дронів на північному напрямку.

Українським воїнам вдалося знешкодити 51 ворожий безпілотник на півночі та сході країни.

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