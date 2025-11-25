Київ під масованим ракетним ударом: лунають потужні вибухи, працює ППО

За даними Повітряних сил України, з району Новоросійська було випущено крилаті ракети "Калібр", а швидкісна ціль рухається Чернігівщиною в бік Києва, тож жителям столиці рекомендується терміново перейти в укриття.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко на своїй сторінці в соціальній мережі Telegram зазначив, що в повітрі зафіксовано ворожі дрони і крилаті ракети, було здійснено пуски балістичних ракет і "Кинджалів".

По цілях противника працює ППО, а наслідки атаки фіксують у Дарницькому районі. Жителів столиці закликають залишатися в укриттях до завершення тривоги.

Повітряні сили повідомляють, що на момент 01:30 на Київ продовжують летіти швидкісні цілі.

О 01:28 голова КМВА Тимур Ткаченко зазначив, що удар по Києву комбінований, із застосуванням дронів і ракет.

О 01:35 мер Києва Віталій Кличко написав, що над Оболонню зафіксовано ворожі дрони. Також ще відлітають ракети на столицю.

Повітряні сили о 01:39 повідомили про те, що в межах міста Києва перебувають ворожі дрони.

Пізніше, о 01:43 Віталій Кличко повідомив, що в деяких районах столиці перебої з енерго- та водопостачанням. А о 01:50 мер міста написав, що було зафіксовано потрапляння уламків у житловий будинок на Печерську. На рівні 6-7 поверхів пожежа. Екстрені служби прямують на місце.

Що відомо про атаку на Україну в ніч на 25 листопада

Нагадуємо, що в ніч на 25 листопада в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через атаку Росії. З району Новоросійська здійснено пуски крилатих ракет "Калібр".

Пізніше було зафіксовано зліт літака МіГ-31К і пуск "Кинджалів". Також на столицю летять ворожі дрони. Атака все ще триває, наслідки фіксуються, екстрені служби працюють на місці.