Київ під атакою РФ, у місті пролунали вибухи

Обстріл Києва та загроза для України

Нагадаємо, в ніч на 26 липня росіяни також атакували Київ, але тоді ворог запустив балістичні ракети. У результаті обстрілів пожежі було зафіксовано у трьох районах. Зокрема, горіли склад, будівля, автомобіль, а також були пошкодження в нежитловому приміщенні.

Також ми писали, що кілька днів тому президент Володимир Зеленський попередив, що Росія вже підготувала ракети для нового обстрілу України. У зв’язку з цим він закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.