Киев под атакой РФ, в городе прогремели взрывы

Россияне в ночь на 28 июля пытались атаковать Киев. В городе в результате вражеских обстрелов прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты", - говорилось в сообщении КГГА в 00:45.
В то же время в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в направлении Киева летят реактивные дроны. Уже в 00:51 в столице прогремели первые взрывы.
Кроме того, военные писали, что в 00:53 фиксировали ракету в Киевской области, летевшую на Макаров.
Обновлено в 01:20
В Киеве объявили об отмене воздушной тревоги.
По состоянию на 01:00 карта воздушных тревог в Украине выглядит следующим образом. Как видно, в настоящее время сигнал действует примерно в половине областей.
Напомним, в ночь на 26 июля россияне тоже атаковали Киев, но тогда враг запустил баллистические ракеты. В результате обстрелы пожары были зафиксированы в трех районах. В частности горели склад, здание, авто и были разрушения в нежилом помещении.
Также мы писали, что несколько дней назад президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия уже подготовила ракеты для нового обстрела Украины. В связи с этим он призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.