Київ під атакою дронів: що відомо про наслідки на зараз

Росія атакує Київ "Шахедами", у столиці працює ППО. Падіння уламків фіксують у кількох районах міста.
Що відомо про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна нижче.
КМВА повідомляє про падіння уламків збитого дрона, без подробиць. Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що уламки виявили біля однієї установи освіти та біля кількох житлових будинків.
Спочатку повідомляли про загоряння на даху 16-поверхівки в Оболонському районі. Пізніше голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що інформація не підтвердилася.
Як повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, на відкритій місцевості в Солом'янському районі виявлено уламки збитого дрона.
Також повідомляється про займання в нежитловому приміщенні. Пізніше Ткаченко повідомив, що пожежу ліквідували. Обійшлося без постраждалих.
4 липня біля 01:24 Ткаченко повідомив, що попередньо є декілька пожеж у Соломʼянському районі. Всі локації - житлові будинки.
КМВА повідомило, що у Дарницькому районі уламки російського дрону впали на відкритій території, без пожежі.
Повітряна тривога в Києві через загрозу дронів була оголошена о 17:15 і тривала до 19:24, а о 20:00 у місті знову завила сирена.
Через тривогу в годину пік було паралізовано роботу метро, оскільки поїзди не курсують наземними ділянками.
Разом з тим, метро як і раніше, працює як укриття.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як вибрати безпечне укриття під час обстрілу і чому ховатися у квартирі не безпечно.
Рятувальники закликають українців у разі сигналу повітряної тривоги прямувати в укриття.
"Останні обстріли Києва показали, якими можуть бути наслідки. Тому "правило двох стін" я б не застосовував у наших реаліях", - зазначає начальник управління організації заходів цивільного захисту Головного управління ДСНС України в Києві Олег Стоволос.