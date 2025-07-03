Киев под атакой дронов: что известно о последствиях на сейчас

Россия атакует Киев "Шахедами", в столице работает ПВО. Падение обломков фиксируют в нескольких районах города.
Что известно о последствиях атаки на Киев - в материале РБК-Украина ниже.
КГВА сообщает о падении обломков сбитого дрона, без подробностей. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что обломки обнаружили возле одного учреждения образования и возле нескольких жилых домов.
Изначально сообщалось о загорании на крыше 16-этажки в Оболонском районе. Позже глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что информация не подтвердилась.
Как сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, на открытой местности в Соломенском районе обнаружены обломки сбитого дрона.
Также сообщается о возгорании в нежилом помещении. Позже Ткаченко сообщил, что пожар ликвидировали. Обошлось без пострадавших.
Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы дронов была обьявлена в 17:15 и продолжалась до 19:24, а в 20:00 в городе снова завыла сирена.
Из-за тревоги в час пик была параллизована работа метро, поскольку поезда не курсируют по наземным участкам.
Вместе с тем, метро как и раньше, работает как укрытие.
Напомним, ранее мы писали о том, как выбрать безопасное укрытие при обстреле и почему укрываться в квартире не безопасно.
Спасатели призывают украинцев при сигнале воздушной тревоги следовать в укрытие.
"Последние обстрелы Киева показали, какими могут быть последствия. Поэтому "правило двух стен" я бы не применял в наших реалиях", - отмечает начальник управления организации мероприятий гражданской защиты Главного управления ГСЧС Украины в Киеве Олег Стоволос.