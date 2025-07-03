Киев под атакой дронов: что известно о последствиях на сейчас

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воздушная тревога в Киеве продолжается с 17:15 с перерывом на 35 минут

метро в Киеве работает как укрытие

падение обломков дронов зафиксировано уже в двух районах

Днепровский район

КГВА сообщает о падении обломков сбитого дрона, без подробностей. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что обломки обнаружили возле одного учреждения образования и возле нескольких жилых домов.

Оболонский район

Изначально сообщалось о загорании на крыше 16-этажки в Оболонском районе. Позже глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что информация не подтвердилась.

Соломенский район

Как сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, на открытой местности в Соломенском районе обнаружены обломки сбитого дрона.

Также сообщается о возгорании в нежилом помещении. Позже Ткаченко сообщил, что пожар ликвидировали. Обошлось без пострадавших.

В Киеве воздушная тревога

Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы дронов была обьявлена в 17:15 и продолжалась до 19:24, а в 20:00 в городе снова завыла сирена.

Из-за тревоги в час пик была параллизована работа метро, поскольку поезда не курсируют по наземным участкам.

Вместе с тем, метро как и раньше, работает как укрытие.