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Киев под атакой дронов: что известно о последствиях на сейчас

Фото: Киев под атакой дронов (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Россия атакует Киев "Шахедами", в столице работает ПВО. Падение обломков фиксируют в нескольких районах города.

Что известно о последствиях атаки на Киев - в материале РБК-Украина ниже.

Главное

  • воздушная тревога в Киеве продолжается с 17:15 с перерывом на 35 минут
  • метро в Киеве работает как укрытие
  • падение обломков дронов зафиксировано уже в двух районах

Днепровский район

КГВА сообщает о падении обломков сбитого дрона, без подробностей. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что обломки обнаружили возле одного учреждения образования и возле нескольких жилых домов.

Оболонский район

Изначально сообщалось о загорании на крыше 16-этажки в Оболонском районе. Позже глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что информация не подтвердилась.

Соломенский район

Как сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, на открытой местности в Соломенском районе обнаружены обломки сбитого дрона.

Также сообщается о возгорании в нежилом помещении. Позже Ткаченко сообщил, что пожар ликвидировали. Обошлось без пострадавших.

В Киеве воздушная тревога 

Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы дронов была обьявлена в 17:15 и продолжалась до 19:24, а в 20:00 в городе снова завыла сирена. 

Из-за тревоги в час пик была параллизована работа метро, поскольку поезда не курсируют по наземным участкам.

Вместе с тем, метро как и раньше, работает как укрытие.

Напомним, ранее мы писали о том, как выбрать безопасное укрытие при обстреле и почему укрываться в квартире не безопасно.

Спасатели призывают украинцев при сигнале воздушной тревоги следовать в укрытие.

"Последние обстрелы Киева показали, какими могут быть последствия. Поэтому "правило двух стен" я бы не применял в наших реалиях", - отмечает начальник управления организации мероприятий гражданской защиты Главного управления ГСЧС Украины в Киеве Олег Стоволос.

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