Київ перейшов на графіки відключень світла: де перевірити свою чергу

Нагадаємо, росіяни постійно продовжують атакувати українську цивільну та енергетичну інфраструктуру.

Зокрема, 30 вересня у Київській області запровадили графіки відключень світла через наслідки обстрілів.

У той же день внаслідок чергових атак аварійні відключення електроенергії ввели одразу у трьох областях та в столиці.

Крім того, війська РФ почали застосовувати нові засоби ураження.

Так, за інформацією експертів, ворог вперше випробував реактивні дрони зі спеціальними боєзарядами для знищення високовольтних ліній електропередач та мостів.