UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Київ перейшов на графіки відключень світла: де перевірити свою чергу

19:28 30.09.2026 Ср
1 хв
aimg Сергій Козачук
Ілюстративне фото: у Києві знову діють графіки для світла (Колаж РБК-Україна)

Столиця повертається до стабілізаційних відключень світла за графіками після вказівки від Національної енергетичної компанії "Укренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал ДТЕК.

Ознайомитися з оновленими розкладами відключень електроенергії в Києві можна за допомогою кількох сервісів:

Нагадаємо, росіяни постійно продовжують атакувати українську цивільну та енергетичну інфраструктуру.

Зокрема, 30 вересня у Київській області запровадили графіки відключень світла через наслідки обстрілів.

У той же день внаслідок чергових атак аварійні відключення електроенергії ввели одразу у трьох областях та в столиці.

Крім того, війська РФ почали застосовувати нові засоби ураження.

Так, за інформацією експертів, ворог вперше випробував реактивні дрони зі спеціальними боєзарядами для знищення високовольтних ліній електропередач та мостів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Графіки відключення світлаКиївЕнергетикиДТЕК