Київ переходить на тимчасові графіки відключень світла

Графіки будуть нерівномірними в різних районах міста через особливості пошкоджень енергосистеми. Вони не будуть прив’язані до звичних черг (1.1, 1.2, 2.1 тощо), а для кожного будинку передбачено окремий графік.

Переглянути графіки можна буде в чат-боті та на сайті. Через можливе перевантаження ресурсу затримка в оновленні даних може сягати до п’яти хвилин.

В ДТЕК додали, що ситуація в енергосистемі залишається складною. Через наближення холодів і ризик нових обстрілів у разі погіршення обстановки столиця може повернутися до екстрених відключень.

Водночас у разі стабілізації ситуації в енергетиці Київ повернеться до звичних графіків із чергами.

ДТЕК попередив, що в перші дні тимчасові графіки доопрацьовуватимуть у процесі. Мешканців просять із розумінням поставитися до можливих неточностей, зазначаючи, що графіки запускають у максимально стислі терміни, аби кияни мали хоча б мінімальну можливість планувати свій день.