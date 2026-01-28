RU

Общество Образование Деньги Изменения

Киев переходит на временные графики отключений света

Фото: Киев переходит на временные графики отключений света (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве с полуночи 29 января вводят временные графики электроснабжения. Несмотря на значительный дефицит электроэнергии, энергетикам удалось ввести графики с тем объемом света, который сейчас доступен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК в Telegram.

Графики будут неравномерными в разных районах города из-за особенностей повреждений энергосистемы. Они не будут привязаны к привычным очередям (1.1, 1.2, 2.1 и т.д.), а для каждого дома предусмотрен отдельный график.

Посмотреть графики можно будет в чат-боте и на сайте. Из-за возможной перегрузки ресурса задержка в обновлении данных может достигать до пяти минут.

В ДТЭК добавили, что ситуация в энергосистеме остается сложной. Из-за приближения холодов и риска новых обстрелов в случае ухудшения обстановки столица может вернуться к экстренным отключениям.

При этом в случае стабилизации ситуации в энергетике Киев вернется к привычным графикам с очередями.

ДТЭК предупредил, что в первые дни временные графики будут дорабатываться в процессе. Жителей просят с пониманием отнестись к возможным неточностям, отмечая, что графики запускают в максимально сжатые сроки, чтобы киевляне имели хотя бы минимальную возможность планировать свой день.

 

Ситуация со светом и теплом в Киеве

В ночь на 24 января российские войска атаковали Киев дронами и ракетами. После этого президент Владимир Зеленский сообщил, что главным объектом российской атаки в Киеве стала энергетическая инфраструктура.

Сразу же коммунальные службы и энергетики столицы начали восстанавливать электроснабжение, тепло и водоподачу после ночной масштабной атаки на объекты критической инфраструктуры.

Самая сложная ситуация остается на Троещине - там около 600 жилых домов до сих пор без света, тепла и воды. В то же время в разных районах Киева для жителей разворачивают дополнительные пункты обогрева.

