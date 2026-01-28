Киев переходит на временные графики отключений света

Графики будут неравномерными в разных районах города из-за особенностей повреждений энергосистемы. Они не будут привязаны к привычным очередям (1.1, 1.2, 2.1 и т.д.), а для каждого дома предусмотрен отдельный график.

Посмотреть графики можно будет в чат-боте и на сайте. Из-за возможной перегрузки ресурса задержка в обновлении данных может достигать до пяти минут.

В ДТЭК добавили, что ситуация в энергосистеме остается сложной. Из-за приближения холодов и риска новых обстрелов в случае ухудшения обстановки столица может вернуться к экстренным отключениям.

При этом в случае стабилизации ситуации в энергетике Киев вернется к привычным графикам с очередями.

ДТЭК предупредил, что в первые дни временные графики будут дорабатываться в процессе. Жителей просят с пониманием отнестись к возможным неточностям, отмечая, что графики запускают в максимально сжатые сроки, чтобы киевляне имели хотя бы минимальную возможность планировать свой день.