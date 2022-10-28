Київ переходить до екстрених обмежень електрики: що буде з графіками

В Києві виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання, тому найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення електрики.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК .

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба також заявив, що необхідно підготуватися до екстрених відключень електроенергії на невизначений термін. Наразі ведеться робота над більш зручними графіками, які будуть враховувати поточний стан енергосистеми.

"Наразі графіки аварійних відключень, які складені напередодні, не актуальні. На жаль, найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення", - повідомляють у ДТЕК.

Аби не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, НЕК "Укренерго" вводить безпрецедентні екстрені обмеження.

"Енергосистема країни зазнала нових пошкоджень. Внаслідок цього в Києві виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що якщо не буде форс-мажорних обставин, проблеми з електроенергією у Києві планується усунути за два-три тижні.

Внаслідок атаки росіян по енергетичній інфраструктурі Київської області, в регіоні спостерігається різке погіршення ситуації з енергопостачанням.

Пізніше стало відомо, що російські війська, застосувавши іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", здійснили понад шість атак на Київську область. Крім того, у поліції показали фотографії уламків безпілотників, які вдарили по одному із районів області.

Вчора майже мільйон жителів Києва опинились без електрики.

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