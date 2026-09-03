Київ отримав нову спецтехніку від Барселони: Кличко показав, як вона виглядає

Очільник столиці розповів про зустріч з мером міста-побратима Києва – Барселони Жауме Коллбоні та делегацією іспанського міста. Він наголосив, що від початку повномасштабної війни Барселона надає всебічну допомогу Києву.

"Цінною для нас є підтримка у сфері цивільного захисту та безпеки. Барселона передавала Києву пожежні авто, генератори та іншу гуманітарну допомогу. А сьогодні Київ отримав від Барселони ще два пожежних автомобілі, які посилять спроможності наших рятувальних служб", - розповів мер.

Він додав, що під час війни, коли місту важливо оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, ці автівки допоможуть ліквідовувати наслідки обстрілів і рятувати більше життів.

Київ отримав нові пожежні машини (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Також, за словами Кличко, між Києвом та Барселоною був підписаний Меморандум про співпрацю, зокрема, в сфері розвитку міської інфраструктури, енергоефективності, ветеранських та інших суспільно-важливих проєктів.

"Подякував меру Барселони, міській раді та всій громаді міста за послідовну підтримку Києва й України. Переконаний, що партнерство Києва та Барселони має великий потенціал і після завершення війни - у відновленні української столиці, розвитку міської інфраструктури, енергоефективності, мобільності, цифровізації, культури, спорту, молодіжних та ветеранських проєктів", - повідомив Кличко.

Київ та Барселона підписали Меморандум про співпрацю (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Він нагадав, що Київ і Барселона офіційно стали містами-побратимами у вересні 2022 року. Тоді був підписаний Меморандум про взаєморозуміння, а у квітні цього року Кличко зустрівся з мером Барселони в Мадриді під час Bloomberg CityLab і домовився про подальшу підтримку Києва та партнерство в майбутньому.