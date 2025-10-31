Київ отримає допомогу від Канади для ремонту газової інфраструктури

Уряд Канади достроково направив Україні додаткове фінансування для відновлення енергетичної інфраструктури, яка постраждала від російських ударів.

Міністр закордонних справ Аніта Ананд оголосила про рішення прискорити виплату останньої частини внеску в розмірі 70 мільйонів доларів США до Фонду енергетичної підтримки України.

З цієї суми 10 мільйонів доларів були переведені раніше запланованого терміну. Кошти спрямовані на ремонт критичних об'єктів і підготовку системи енергопостачання до зимового періоду.

Допомога для Харківської області

Особливу увагу приділено Харківському регіону, де внаслідок масованих атак значно пошкоджено газотранспортну інфраструктуру.

За словами Ананд, Секретаріат Енергетичного співтовариства вже виділив 50 мільйонів доларів із загального внеску Канади на закупівлю та постачання компресорів природного газу.

Це обладнання дасть змогу прискорити відновлювальні роботи та стабілізувати подачу енергії в регіоні.

Підтримка на тлі нових атак

"З настанням зими та черговими атаками Росії на важливі об'єкти цивільної інфраструктури потреба в енергетичній підтримці стає нагальною. У відповідь на це Канада прискорює зусилля з відновлення критично важливих енергетичних систем України та підтримки українців у найсуворіші місяці, що попереду", - заявила Ананд.

Канада залишається одним із ключових партнерів України в питаннях енергетичної безпеки. Додаткове фінансування покликане не тільки відновити пошкоджені об'єкти, а й зміцнити стійкість енергетичного сектора перед можливими новими обстрілами.