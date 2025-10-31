Киев получит помощь от Канады для ремонта газовой инфраструктуры

Правительство Канады досрочно направило Украине дополнительное финансирование для восстановления энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских ударов.

Министр иностранных дел Анита Ананд объявила о решении ускорить выплату последней части взноса в размере 70 миллионов долларов США в Фонд энергетической поддержки Украины.

Из этой суммы 10 миллионов долларов были переведены раньше запланированного срока. Средства направлены на ремонт критических объектов и подготовку системы энергоснабжения к зимнему периоду.

Помощь для Харьковской области

Особое внимание уделено Харьковскому региону, где в результате массированных атак значительно повреждена газотранспортная инфраструктура.

По словам Ананд, Секретариат Энергетического сообщества уже выделил 50 миллионов долларов из общего взноса Канады на закупку и поставку компрессоров природного газа.

Это оборудование позволит ускорить восстановительные работы и стабилизировать подачу энергии в регионе.

Поддержка на фоне новых атак

"С наступлением зимы и очередными атаками России на важные объекты гражданской инфраструктуры потребность в энергетической поддержке становится насущной. В ответ на это Канада ускоряет усилия по восстановлению критически важных энергетических систем Украины и поддержке украинцев в самые суровые месяцы, которые предстоят", – заявила Ананд.

Канада остается одним из ключевых партнеров Украины в вопросах энергетической безопасности. Дополнительное финансирование призвано не только восстановить поврежденные объекты, но и укрепить устойчивость энергетического сектора перед возможными новыми обстрелами.