Київ отримає 85 сучасних автобусів та 8 трамваїв, частина вже вийшла на маршрути, - Кличко

В рамках угоди з Європейським інвестиційним банком за Проєктом "Міський громадський транспорт України" Київ отримає 85 сучасних автобусів. 20 з них вже вийшли на маршрути міста.

Як пише РБК-Україна , про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Столиця продовжує оновлення рухомого складу громадського транспорту. Навіть у такі складні часи місто дбає про комфорт мешканців", - зазначив Віталій Кличко.

Мер столиці повідомив, що до Києва прибула друга партія - ще 20 нових автобусів від турецької компанії "Anadolu Isuzu". Вони вже вийшли на маршрути: №20, 25, 31, 111, 112 та № 114.

"У рамках угоди за Проєктом "Міський громадський транспорт України" між Україною та Європейським інвестиційним банком найближчим часом місто отримає загалом 85 таких автобусів (40 вже надійшли)", - розповів він.

Крім того, мера Києва повідомив, що до кінця року столиця отримає 8 сучасних трамваїв, два з них сьогодні вийшли на маршрути.

"2 нових трамваї вже курсують на маршруті № 27, що сполучає Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони столиці. Ще 2 проходять у депо підготовку і технічну перевірку перед виходом на лінію. Трамваї поставило ТОВ "ТАТРА-ЮГ" у рамках договорів із КП "Київпастранс". Їх придбали за кошти міста. До кінця цього року Київ загалом отримає 8 сучасних трамваїв", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що нові автобуси та трамваї оснащені пандусами, камерами відеоспостереження, системами кондиціонуванням та опалення.

"Нові трамваї та автобуси мають 100% низьку підлогу, оснащені внутрішніми та зовнішніми камерами відеоспостереження, системою кондиціонування та опалення. У салоні встановлені енергоощадне LED освітлення. Для маломобільних груп населення є пандус, інформаційне табло, система оповіщення зупинок", - розповів Віталій Кличко.