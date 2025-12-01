ua en ru
Киев получит 85 современных автобусов и 8 трамваев, часть уже вышла на маршруты, - Кличко

Понедельник 01 декабря 2025 16:33
Киев получит 85 современных автобусов и 8 трамваев, часть уже вышла на маршруты, - Кличко
Автор: Александр Мороз

В рамках соглашения с Европейским инвестиционным банком по Проекту "Городской общественный транспорт Украины" Киев получит 85 современных автобусов. 20 из них уже вышли на маршруты города.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Столица продолжает обновление подвижного состава общественного транспорта. Даже в такие сложные времена город работает на комфорт жителей", - отметил Виталий Кличко.

Мэр столицы сообщил, что в Киев прибыла вторая партия - еще 20 новых автобусов от турецкой компании "Anadolu Isuzu". Они уже вышли на маршруты: №20, 25, 31, 111, 112 и №114.

"В рамках соглашения по Проекту "Городской общественный транспорт Украины" между Украиной и Европейским инвестиционным банком в ближайшее время город получит всего 85 таких автобусов (40 уже поступили)", - рассказал он.

Кроме того, мэр Киева сообщил, что до конца года столица получит 8 современных трамваев, два из них сегодня вышли на маршруты.

"2 новых трамвая уже курсируют на маршруте № 27, который соединяет Дарницкий, Днепровский и Деснянский районы столицы. Еще 2 проходят в депо подготовку и техническую проверку перед выходом на линию. Трамваи поставило ООО "ТАТРА-ЮГ" в рамках договоров с КП "Киевпастранс". Их приобрели на средства города. До конца этого года Киев в общей сложности получит 8 современных трамваев", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что новые автобусы и трамваи оснащены пандусами, камерами видеонаблюдения, системами кондиционирования и отопления.

"Новые трамваи и автобусы имеют 100% низкий пол, оснащены внутренними и внешними камерами видеонаблюдения, системой кондиционирования и отопления. В салоне установлены энергосберегающее LED освещение. Для маломобильных групп населения есть пандус, информационное табло, система оповещения остановок", - рассказал Виталий Кличко.

Напомним, на прошлой неделе мэр столицы сообщил о завершении капитального ремонта аварийного путепровода возле метро "Дарница". Движение по этому участку полностью восстановлено.

