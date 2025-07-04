Київ оговтується після нічної атаки: відео з місця ударів

Кличко повідомив, що внаслідок нічної масованої атаки ворога в столиці є пошкодження як житлових будинків, так і об’єктів соціальної інфраструктури, нежитлових будівель.

Найбільше, за словами мера столиці, постраждали Солом’янський та Святошинський райони. Там розгорнули штаби для допомоги мешканцям. Ліквідовують наслідки атаки. Комунальні та екстрені служби працюють безупинно.

"У нежитловій будівлі у Святошинському районі рятувальники виявили тіло загиблого. За даними медиків, відомо про 24 постраждалих. 12 із них наразі перебувають у стаціонарах столичних лікарень", - зазначив він.

Водночас розповів, що під час виїздів на виклики до постраждалих пошкоджені 5 автомобілів швидкої допомоги.

"Серед медиків поранених немає. Дякую рятувальникам, медикам, комунальним службам і всім, хто працює на місцях і допомагає киянам впоратися з жахливими наслідками минулої ночі", - підсумував Кличко.