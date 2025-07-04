Киев оправляется после ночной атаки: видео с места ударов

В результате ночной массированной ракетной атаки Киев подвергся серьезным разрушениям. Известно о по меньшей мере одном погибшем и 24 раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Виталия Кличко.
Кличко сообщил, что в результате ночной массированной атаки врага в столице есть повреждения как жилых домов, так и объектов социальной инфраструктуры, нежилых зданий.
Больше всего, по словам мэра столицы, пострадали Соломенский и Святошинский районы. Там развернули штабы для помощи жителям. Ликвидируют последствия атаки. Коммунальные и экстренные службы работают безостановочно.
"В нежилом здании в Святошинском районе спасатели обнаружили тело погибшего. По данным медиков, известно о 24 пострадавших. 12 из них сейчас находятся в стационарах столичных больниц", - отметил он.
В то же время рассказал, что во время выездов на вызовы к пострадавшим повреждены 5 автомобилей скорой помощи.
"Среди медиков раненых нет. Спасибо спасателям, медикам, коммунальным службам и всем, кто работает на местах и помогает киевлянам справиться с ужасными последствиями прошлой ночи", - подытожил Кличко.
Напомним, что этой ночью Киев пережил очередную массированную атаку российских войск с применением ракет и дронов. Как следствие горения после вражеских ударов, на утро город окутал дым, а киевлян даже призвали закрыть окна.
Что известно о последствиях атаки на Киев - в репортаже РБК-Украина.
Отметим, что сегодня российские военные также нанесли удар по Кривому Рогу. В городе в результате обстрела возник большой пожар и проблемы со светом, есть пострадавшие.
Все, что сейчас известно о последствиях атаки на Кривой Рог, можно узнать в материале РБК-Украина.
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