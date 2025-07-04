Киев оправляется после ночной атаки: видео с места ударов

Кличко сообщил, что в результате ночной массированной атаки врага в столице есть повреждения как жилых домов, так и объектов социальной инфраструктуры, нежилых зданий.

Больше всего, по словам мэра столицы, пострадали Соломенский и Святошинский районы. Там развернули штабы для помощи жителям. Ликвидируют последствия атаки. Коммунальные и экстренные службы работают безостановочно.

"В нежилом здании в Святошинском районе спасатели обнаружили тело погибшего. По данным медиков, известно о 24 пострадавших. 12 из них сейчас находятся в стационарах столичных больниц", - отметил он.

В то же время рассказал, что во время выездов на вызовы к пострадавшим повреждены 5 автомобилей скорой помощи.

"Среди медиков раненых нет. Спасибо спасателям, медикам, коммунальным службам и всем, кто работает на местах и помогает киевлянам справиться с ужасными последствиями прошлой ночи", - подытожил Кличко.