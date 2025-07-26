Київ, Одеса і ще кілька напрямків. "Укрзалізниця" анонсувала нові рейси на серпень

У серпні "Укрзалізниця" продовжує курсування додаткових поїздів. У компанії вже відкрили продаж квитків на більшість рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Зокрема, додаткові рейси стосуються маршрутів між Києвом, Одесою, Вінницею та Кривим Рогом. Частина поїздів курсуватиме тільки у визначені дати.
Які поїзди запустять:
На всіх маршрутах використовуватимуться купейні вагони з місцями для сидіння.
При цьому вартість квитків не включає комплекти білизни, тому пасажирам слід звертати увагу на відповідну позначку при виборі місць.
Продаж квитків:
Квитки вже доступні на офіційних ресурсах Укрзалізниці. Щодо поїздів до/з Кривого Рогу – продаж буде відкрито найближчим часом.
Нагадаємо, що після планової модернізації колії поїзди "Укрзалізниці" Закарпатського напрямку повертаються до звичного графіка.
Також "Укрзалізниця" запускає поїзд, який об'єднає південь і захід України - з Миколаєва до Івано-Франківська можна буде доїхати напряму.
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