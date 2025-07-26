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Київ, Одеса і ще кілька напрямків. "Укрзалізниця" анонсувала нові рейси на серпень

Фото: Укрзалізниця запускає додаткові літні поїзди в серпні (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У серпні "Укрзалізниця" продовжує курсування додаткових поїздів. У компанії вже відкрили продаж квитків на більшість рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Зокрема, додаткові рейси стосуються маршрутів між Києвом, Одесою, Вінницею та Кривим Рогом. Частина поїздів курсуватиме тільки у визначені дати.

Які поїзди запустять:

  • Поїзд №708/707 Одеса – Вінниця вирушатиме з Одеси та Вінниці 1 та 3 серпня.
  • Поїзд №275/276 Київ – Вінниця курсуватиме 1 та 3 серпня.
  • Поїзди №740/739 Київ – Кривий Ріг і №753/754 Кривий Ріг – Київ будуть у дорозі 31 липня, а також 2, 4, 6, 8 та 10 серпня.

На всіх маршрутах використовуватимуться купейні вагони з місцями для сидіння.

При цьому вартість квитків не включає комплекти білизни, тому пасажирам слід звертати увагу на відповідну позначку при виборі місць.

Продаж квитків:

Квитки вже доступні на офіційних ресурсах Укрзалізниці. Щодо поїздів до/з Кривого Рогу – продаж буде відкрито найближчим часом.

Зміни на "Укрзалізниці"

Нагадаємо, що після планової модернізації колії поїзди "Укрзалізниці" Закарпатського напрямку повертаються до звичного графіка.

Також "Укрзалізниця" запускає поїзд, який об'єднає південь і захід України - з Миколаєва до Івано-Франківська можна буде доїхати напряму.

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