Киев, Одесса и еще несколько направлений. "Укрзализныця" анонсировала новые рейсы на август

В августе "Укрзализныця" продолжает курсирование дополнительных поездов. В компании уже открыли продажу билетов на большинство рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
В частности, дополнительные рейсы касаются маршрутов между Киевом, Одессой, Винницей и Кривым Рогом. Часть поездов будет курсировать только в определенные даты.
Какие поезда запустят:
На всех маршрутах будут использоваться купейные вагоны с местами для сидения.
При этом стоимость билетов не включает комплекты белья, поэтому пассажирам следует обращать внимание на соответствующую отметку при выборе мест.
Продажа билетов:
Билеты уже доступны на официальных ресурсах Укрзализныци. Относительно поездов в/из Кривого Рога - продажа будет открыта в ближайшее время.
Напомним, что после плановой модернизации пути поезда "Укрзализныци" Закарпатского направления возвращаются к привычному графику.
Также "Укрзализныця" запускает поезд, который объединит юг и запад Украины - из Николаева в Ивано-Франковск можно будет доехать напрямую.
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