Київ накриє льодяний дощ: Україну чекає різка зміна погоди

Україна, Вівторок 27 січня 2026 07:00
UA EN RU
Київ накриє льодяний дощ: Україну чекає різка зміна погоди Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 27 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні у вівторок, 27 січня, очікується контрастна погода з опадами, сильним вітром і значною різницею температур між регіонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Де буде найтепліше, а де - морози

Найтепліша погода прогнозується у західних областях - вдень температура повітря коливатиметься в межах від +1 до +6 градусів. На півдні очікується від +1 до +3 градусів, у Криму - до +6 градусів. Водночас у Запорізькій області буде холодніше - від -2 до -5 градусів.

Найнижчі температури зафіксують на сході країни: там стовпчики термометрів опустяться до -9 градусів. У центральних областях прогнозують від 0 до -5, на півночі - близько нуля на Київщині та Житомирщині і до -6 градусів на Чернігівщині та Сумщині.
На зображенні може бути: карта та текст «-Reykjavik Bode- -10 Aikhangelsk Oslo.-16 Dublin 8 ·Moscow London Berlin -Minsk Warszawa Paris Müncher Kyiv 13 Marseille Madrid 14 16 Lisboa Belgrade 15 Rom Istanbul Algier 21 Tunis 16 Athína Tripoli 24 wetter wetteronline online Cairo Höchsttemperatur （°℃) Do, Do,29.01.2026»

Опади та небезпечний вітер

У більшості регіонів очікується хмарна погода з мокрим снігом або дощем. На сході істотних опадів не прогнозують.

По всій Україні посилиться південно-східний вітер - місцями рвучкий, лише на заході він буде помірним.

Погода в Києві

У столиці 27 січня можливі мокрий сніг та льодяний дощ, що може спричинити ожеледицю. Температура вночі й удень становитиме від -1 до -4 градусів. Також синоптики попереджають про сильний поривчастий вітер.

Що далі: потепління і нове похолодання

За словами Наталки Діденко, 28-29 січня вдень по всій Україні переважатиме плюсова температура.

Однак уже з 30 січня розпочнеться нове похолодання - місцями до помірних і навіть сильних морозів. За попередніми прогнозами, холодна погода протримається орієнтовно до 4 лютого.

Раніше ми писали, що у вівторок, 27 січня, на більшості територій України очікуються складні погодні умови. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий) через ожеледь та сильну ожеледицю.

