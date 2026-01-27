Київ накриє льодяний дощ: Україну чекає різка зміна погоди

В Україні у вівторок, 27 січня, очікується контрастна погода з опадами, сильним вітром і значною різницею температур між регіонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Де буде найтепліше, а де - морози

Найтепліша погода прогнозується у західних областях - вдень температура повітря коливатиметься в межах від +1 до +6 градусів. На півдні очікується від +1 до +3 градусів, у Криму - до +6 градусів. Водночас у Запорізькій області буде холодніше - від -2 до -5 градусів.

Найнижчі температури зафіксують на сході країни: там стовпчики термометрів опустяться до -9 градусів. У центральних областях прогнозують від 0 до -5, на півночі - близько нуля на Київщині та Житомирщині і до -6 градусів на Чернігівщині та Сумщині.



Опади та небезпечний вітер

У більшості регіонів очікується хмарна погода з мокрим снігом або дощем. На сході істотних опадів не прогнозують.

По всій Україні посилиться південно-східний вітер - місцями рвучкий, лише на заході він буде помірним.

Погода в Києві

У столиці 27 січня можливі мокрий сніг та льодяний дощ, що може спричинити ожеледицю. Температура вночі й удень становитиме від -1 до -4 градусів. Також синоптики попереджають про сильний поривчастий вітер.

Що далі: потепління і нове похолодання

За словами Наталки Діденко, 28-29 січня вдень по всій Україні переважатиме плюсова температура.

Однак уже з 30 січня розпочнеться нове похолодання - місцями до помірних і навіть сильних морозів. За попередніми прогнозами, холодна погода протримається орієнтовно до 4 лютого.