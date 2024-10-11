На Київ насувається туман: в КМДА дали поради водіям

Видимість при тумані складатиме 200-500 метрів.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки (жовтий).

Фахівці закликають водіїв дотримуватись основних правил безпеки під час руху в умовах туману:

знижувати швидкість;

використовувати протитуманні фари разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію між транспортними засобами;

при зупинці вмикати аварійну сигналізацію;

уникати різких маневрів.

Пішоходам також рекомендують бути особливо уважними та використовувати світловідбивні елементи (флікери), щоб підвищити свою видимість для водіїв у тумані та в темний час доби.

Перший рівень небезпеки за класифікацією Укргідрометцентру означає, що погодні умови можуть становити потенційну загрозу для населення, інфраструктури та природного середовища. Це найнижчий рівень небезпеки серед усіх існуючих, але все одно вимагає підвищеної обережності.