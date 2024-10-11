На Киев надвигается туман: в КГГА дали советы водителям

В Киеве в ближайший час ожидается туман. Он продержится до первой половины дня 11 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Видимость при тумане будет составлять 200-500 метров.
Синоптики объявили первый уровень опасности (желтый).
Специалисты призывают водителей соблюдать основные правила безопасности во время движения в условиях тумана:
Пешеходам также рекомендуют быть особенно внимательными и использовать светоотражающие элементы (фликеры), чтобы повысить свою видимость для водителей в тумане и в темное время суток.
Первый уровень опасности по классификации Укргидрометцентра означает, что погодные условия могут представлять потенциальную угрозу для населения, инфраструктуры и природной среды. Это самый низкий уровень опасности среди всех существующих, но все равно требует повышенной осторожности.
11 октября в Украину придет холодный атмосферный фронт, который приведет к дождям и существенному снижению температуры в западных областях.
Синоптик Наталья Диденко ранее предупреждала о резком похолодании и интенсивных дождях, которые ожидаются в Украине в ближайшие выходные.
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