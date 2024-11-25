На Київ насувається туман: киян попередили про небезпеку на дорогах

За даними рятувальників, найближчим часом у Києві, а також на півдні та сході області, очікується туман. Він протримається до кінця доби, а також очікується вночі та вранці 26 листопада.

Прогнозована видимість - 200-500 метрів. Оголошено перший, жовтий, рівень небезпеки. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

Радимо водіям дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки:

відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;

знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів;

збільшити дистанцію між автомобілями;

у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;

користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.

Пішоходам радимо:

бути уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях;

використовувати світлоповертальні елементи в одязі.

Будьте уважні та обережні!

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