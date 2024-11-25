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На Київ насувається туман: киян попередили про небезпеку на дорогах

Ілюстративне фото: киян попередили про небезпеку на дорогах через туман 25 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Києві в найближчу годину очікується туман. Він протримається до першої половини дня 26 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, найближчим часом у Києві, а також на півдні та сході області, очікується туман. Він протримається до кінця доби, а також очікується вночі та вранці 26 листопада.

Прогнозована видимість - 200-500 метрів. Оголошено перший, жовтий, рівень небезпеки. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

Радимо водіям дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки:

  • відмовитись від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;  
  • знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів; 
  • збільшити дистанцію між автомобілями; 
  • у разі наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом; 
  • під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію; 
  • користуватись засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.

Пішоходам радимо:

  • бути уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях;
  • використовувати світлоповертальні елементи в одязі.

Будьте уважні та обережні!

Раніше РБК-Україна писало про те, якою може бути погода в Україні в грудні. Зокрема, попри традиційно холодні зими, загальна кліматична тенденція свідчить про поступове потепління в Україні

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